Великі втрати заважають росіянам просуватися на одному з напрямків: в НГУ розповіли деталі

Великі втрати російської армії заважають пересуватися їй на Покровському напрямку.

Таку думку висловив пресофіцер бригади "Червона калина" Микола Коваль в ефірі телеканалу "Київ24".

Він зазначив, що минулої доби його бригада знищила три ворожі групи, які штурмували українські позиції. Ці групи становили близько 40 окупантів.

"Першочергово, вони хочуть дійти до дороги. Це може бути не тільки через Покровськ. Може бути і через Мирноград. Ворог намагається йти вперед, але, через великі втрати, він також не може це робити, тому що ми цілодобово і кожного дня дуже максимально намагаємося проводити роботу, щоб ні піхота, ні техніка не змогла пройти", - каже Коваль.

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Попри це, ворог не припиняє спробу наступу.

"Це кожного дня. Ми бачимо і знаємо заздалегідь, коли вони починають пересуватися. Але, як тільки ми знищуємо одну групу, за нею заходить знову інша група", - вдодав Коваль.

Нагадаємо, що втрати росіян у війні проти України перевалили за 600 тисяч осіб.

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