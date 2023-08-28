"Великий Бандерик": на фронті застосовують новий український дрон (фото)

Дрон має віддалене керування з будь-якої точки світу.
Новий український дрон "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті.
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
Основні характеристики БПЛА:
- 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу
- Навантаження до 31,5 кг - готовність до різноманітних завдань
- Мультифункціональна система скидування - точна доставка різних типів боєприпасів
- Віддалене керування з будь-якої точки світу - забезпечується універсальною наземною станцією.
В оборонному відомстві наголошують, октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.
БпЛА допущений Міноборони до експлуатації у квітні цього року.
Нагадаємо, The Economist опублікувало статтю, у якій ГУР натякнули, що саме вони завдали удару по аеродрому з Ту-22М3 під Новгородом.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російський аеродром атакували картонні дрони! У Москві – теж гаряче!
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