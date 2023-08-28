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"Великий Бандерик": на фронті застосовують новий український дрон (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Великий Бандерик": на фронті застосовують новий український дрон (фото)

Український дрон "Великий Бандерик" / Фото: Міністерство оборони України

Дрон має віддалене керування з будь-якої точки світу.

Новий український дрон "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті. 

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України. 

Основні характеристики БПЛА:

  • 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу 
  • Навантаження до 31,5 кг - готовність до різноманітних завдань 
  • Мультифункціональна система скидування - точна доставка різних типів боєприпасів 
  • Віддалене керування з будь-якої точки світу - забезпечується універсальною наземною станцією.

В оборонному відомстві наголошують, октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.    

БпЛА допущений Міноборони до експлуатації у квітні цього року.

Український дрон
Український дрон "Великий Бандерик" / Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, The Economist опублікувало статтю, у якій ГУР натякнули, що саме вони завдали удару по аеродрому з Ту-22М3 під Новгородом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російський аеродром атакували картонні дрони! У Москві – теж гаряче!

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Дата публікації
Перегляди
1275
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