"Великий і мирний спальний район": Зеленський показав моторошні фото зруйнованої Салтівки

Російські війська сім місяців обстрілюють Харків.
Від атак армії агресорки Росії сильно потерпає найбільший житловий масив на сході міста - Салтівка. Втім, окупанти фактично перетворили його на суцільні руїни.
Фотографіями поділився президент Володимир Зеленський.
"Харків. Салтівка. Великий і мирний спальний район. Був таким, поки не прийшла Росія. Але жодна ракета не наблизить державу-терориста до її мети. Підкорення України не станеться. Натомість кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження", - йдеться у його дописі.
Як повідомлялося, у Харківській області змінюється час комендантської години. Так, від 22 серпня вона триватиме від 19:00 до 07:00 наступного дня.
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