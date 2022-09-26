Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Великий і мирний спальний район": Зеленський показав моторошні фото зруйнованої Салтівки

Дата публікації
Перегляди
857
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський

Російські війська сім місяців обстрілюють Харків.

Від атак армії агресорки Росії сильно потерпає найбільший житловий масив на сході міста - Салтівка. Втім, окупанти фактично перетворили його на суцільні руїни.

Фотографіями поділився президент Володимир Зеленський.

"Харків. Салтівка. Великий і мирний спальний район. Був таким, поки не прийшла Росія. Але жодна ракета не наблизить державу-терориста до її мети. Підкорення України не станеться. Натомість кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження", - йдеться у його дописі.

© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, у Харківській області змінюється час комендантської години. Так, від 22 серпня вона триватиме від 19:00 до 07:00 наступного дня.

Читайте також:

Мобілізація та військовий стан в Росії: як призов рашистів вплине на лінію фронту | Снєригьов

Мобілізація та військовий стан в Росії: як призов рашистів вплине на лінію фронту | Снєригьов

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
857
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація