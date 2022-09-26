"Великий і мирний спальний район": Зеленський показав моторошні фото зруйнованої Салтівки

Від атак армії агресорки Росії сильно потерпає найбільший житловий масив на сході міста - Салтівка. Втім, окупанти фактично перетворили його на суцільні руїни.

Фотографіями поділився президент Володимир Зеленський.

"Харків. Салтівка. Великий і мирний спальний район. Був таким, поки не прийшла Росія. Але жодна ракета не наблизить державу-терориста до її мети. Підкорення України не станеться. Натомість кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження", - йдеться у його дописі.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, у Харківській області змінюється час комендантської години. Так, від 22 серпня вона триватиме від 19:00 до 07:00 наступного дня.

Читайте також: