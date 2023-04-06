Великий контрнаступ ЗСУ і завершення війни: прогнози Зеленського, Резнікова і західних союзників

Українське керівництво на тлі підготовки контрнаступу Збройних сил України робить сміливі прогнози щодо звільнення окупованих територій і завершення війни. Президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, керівник військової розвідки Кирило Буданов анонсували вже незабаром активні наступальні дії ЗСУ. Вони не виключають, що війна завершиться перемогою України вже цього року.

Прогнози щодо контрнаступу роблять також західні союзники, зокрема, представники Пентагону.

ТСН.ua зібрав ключові заяви і прогнози щодо розвитку бойових дій в Україні.

Чи завершиться війна цього року

Президент Володимир Зеленський вважає, що до перемоги залишилося не дуже багато кроків, але все залежить від західної допомоги Україні.

"Чи багато ще треба кроків до неї (перемоги – ред.)? Ні. Треба лише не зупинятися в солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки у нас", – розповів Зеленський.

Міністр оборони Олексій Резніков вірить, що Україні вдасться дуже скоро звільнити всі свої території і завершити війну до кінця 2023 року. Завершення війни, за його словами, має полягати у виведенні Росією всіх військ і виплаті репарацій.

"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги", - сказав Резніков.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що війна триватиме доти, поки Україна не звільнить усі території, включно із Кримом та Донбасом. За його прогнозами, ЗСУ зайдуть на півострів протягом півроку.

"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п'ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним", - переконаний він.

Водночас, у США більш стримані в прогнозах.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає невисокою ймовірність того, що Україні вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території цього року.

"Я не думаю, що це відбудеться найближчим часом цього року. Зеленський неодноразово робив публічні заяви, що мета України полягає в тому, щоб стусанами викинути кожного росіянина з окупованої української території. Але це велике завдання. Дуже, дуже складне військове завдання", — зазначив Міллі.

Директорка національної розвідки США Авріл Гейнс у березні попередила, що президент Росії Володимир Путін, втративши надію на швидку перемогу в Україні, прагне розтягнути війну на роки. За її словами, Путін сподівається, що продовження агресії "підвищить ймовірність досягнення стратегічних цілей".

Радник головнокомандувача ЗСУ, президент Американського університету в Києві Деніел Райс зазначає, що Україна "сподівається на коротку війну, але готується до тривалої".

Перспективи весняного контрнаступу

Українське командування покладає великі сподівання на контрнаступ ЗСУ, підготовка до якого триває в останні місяці.

Зокрема, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американським ЗМІ висловив думку, що "вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і вона стане останньою до завершення цієї війни".

На думку керівника військової розвідки, йдеться не лише про схід (Донецька, Луганська області) і південь України - активні бої очікуються "абсолютно всюди". Буданов додав, що Росія не готова нині до довготривалої війни, хоча показово демонструє зворотне.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що окупанти в очікуванні контрнаступу ЗСУ вже переходять до оборони. На його думку, це означає, що росіяни "вже програли цю війну". Резніков також повідомив, що контрнаступ має розпочатися протягом квітня-травня і планується "за кількома напрямками".

Водночас, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що очікуваний контрнаступ не треба сприймати як вирішальну битву у війні, оскільки він може не призвести до повного звільнення української території.

Своєю чергою, постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт 3 квітня не виключила, що "українці будуть просуватися або розпочнуть власний весняний наступ найближчими тижнями". Джуліанн Сміт додала, що Росія також зараз намагається наступати, проте окупанти, ймовірно, не матимуть значних успіхів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 28 березня, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї. У Пентагоні кажуть, що перебувають у тісному контакті з українським військовим керівництвом, і запевняють, що Україна має всі можливості для контрнаступальних дій.

Україна і Захід деморалізують окупантів

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає заяви керівництва України і західних союзників про підготовку контрнаступу ЗСУ частиною інформаційної війни, щоб деморалізувати окупантів.

"Але при пресингу, що буде наступ українських військ, при демонстрації впевненості може статися так, що за перших спроб вдалих атак українських сил російські тили почнуть "сипатися". Це психологічний фактор", - пояснив Мусієнко.

Військовий експерт Петро Черник ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що питання контрнаступу в медійному просторі "сильно перегріли".

"Контрнаступ буде неминучий і в обов'язковому порядку. А коли, як і за яких обставин, якими силами та засобами і в яких напрямках, треба дійсно залишити у своєрідній тиші і віддати це на відкуп нашим військовим. Тільки вони мають право про це говорити і реалізовувати", - каже експерт.

Водночас, Черник зазначає, що Україна колосально наростила військовий потенціал для звільнення усіх своїх територій.

Читайте також: