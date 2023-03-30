Великий контрнаступ ЗСУ наближається: що відомо про можливі терміни і напрямки

Збройні сили України готуються до масштабного контрнаступу на тлі збільшення постачання важкої західної техніки, зокрема танків Leopard і Challenger. Українське командування натякає, що велика наступальна операція ЗСУ - справа найближчих місяців і навіть тижнів.

Деякі експерти припускають, що українські військові активно говорять про контрнаступ, щоб обдурити росіян і змусити їх розпорошити свої сили на різних напрямках фронту. Але більшість аналітиків вважають, що Україна не блефує. Головною умовою для активних дій ЗСУ називають формування ударного кулака з танків, наданих західними союзниками. Наразі до України вже надійшли танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі. Також до України вже прибули перші британські Challenger 2.

Коли і як ЗСУ можуть піти в контрнаступ - ТСН.ua зібрав подробиці, коментарі офіційних осіб і експертів.

Що кажуть офіційні особи

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю естонським ЗМІ 26 березня, що ЗСУ готуються до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня. Міністр наголосив, що контрнаступ "планується за кількома напрямками".

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Президент України Володимир Зеленський 29 березня, оцінюючи ситуацію на фронті, розповів, що "уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій". Раніше Зеленський заявляв, що Україна для початку контрнаступу "очікує боєприпасів від наших партнерів", а також танків, артилерії, ракет великої дальності.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 28 березня, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

Чотири фактори для успішного контрнаступу

Російські війська ближче до другої половини квітня втратять ініціативу на фронті і будуть переходити до оборони. Тоді з'являться передумови для атакувальних дій ЗСУ.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко назвав чотири фактори для успішного контрнаступу української армії:

"Перше - наявність зброї, вчасність її надходження. Я маю на увазі танки, бронетехніку, далекобійну артилерію.

Друге - швидкість і якість підготовки наших резервів, які навчаються за кордоном. Злагоджені підрозділи на тій самій новітній модернізованій техніці, яку надає Захід.

Третє - втрата ініціативи противником. Це середина-друга половина квітня.

Четверте - наявність погодних умов, усіх факторів, єдиного стратегічного задуму нашого командування, який буде застосований".

Західна техніка для ЗСУ

Українські військові мають сформувати окреме ударне угруповання з західної бронетехніки або розділити її між різними підрозділами.

Про це розповів майор запасу Нацгвардії України ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

На запитання, який кулак має сформувати техніка для потужного удару, експерт відповів:

"Пан Байден казав, що прийти має 700 одиниць. Пан Залужний казав, що для того, щоб нам зробити потужний контрнаступ, вистачить 300 сучасних танків. Це можуть бути "Леопарди", "Абрамси", "Челленджери". Скільки їх зараз? Пообіцяли, що найближчим часом ми отримаємо щонайменше 150 таких танків. Плюс нам наші сусіди, які досі використовували радянську техніку, мають певні танки теж передати".

Розмірковуючи, чи буде сформовано окремий підрозділ, Гетьман зазначив:

"700 одиниць - це танкова армія навіть. Або це буде розподілено поміж іншими підрозділами і буде, умовно, 15-20% сучасної техніки і далі радянська. Якщо пан Резніков каже, що ми побачимо перші "Леопарди" скоро на полі бою, можна схилятись до думки, що ми не будемо формувати виключно з такої техніки окремий підрозділ. Це може бути якась "суміш".

Ймовірний напрямок удару

Важкі танки, які передають Україні союзники, оптимальніше застосовувати для штурмових дій у Запорізькій області, ніж на Донбасі.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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На запитання, чи зможе важка західна бронетехніка допомогти захисникам Бахмута, експерт відповів:

"Танки – не зброя оборони, а зброя нападу. Важкі танки ефективніше використовувати для наступальних операцій. Я не думаю, що саме "Челленджери" будуть направлені до Бахмута. Туди оптимально відправляти "Бредлі", "Мардери", бойові машини піхоти, французькі колісні танки, які ми зараз починаємо отримувати. Це найоптимальніший варіант, щоб допомогти нашим захисникам. Плюс авіація, яку ми отримуємо. МіГ-29 хоч якось намагатимуться прикрити нашу армійську авіацію - вертольоти та бомбардувальники зі штурмовиками".

За його словами, британські "Челленджери" спочатку будуть призначені, по-перше, для навчання самих екіпажів плюс для наступальних дій.

"Швидше за все, це буде район Запорізького фронту – найоптимальніший варіант. Важкі машини краще використовувати на напрямках приазовських степів, а не донецького чорнозему", - пояснив Світан.

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