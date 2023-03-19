Великий мінус російської армії: військовий експерт розповів про систему управління у загонах противника

Російська армія має стару радянську систему управління, що і є негативною стороною устрою в загонах окупантів.

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" сказав український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Негативні моменти російської армії? Стара радянська система: закостеніла система управління, жодного зворотного зв'язку абсолютно. Тобто вони в цьому сенсі... Її ламати треба. Але ж вони її не зламають. Тут для нас плюс, а для них великий мінус. У росіян найжорстокіше придушення якогось інакомислення, дуже жорстке", – зазначив Світан.

За словами Світана, в армії противника фіксують запровадження "поняттєвих, блатних манер".

"Тобто вони звідкись... Це не від Пригожина, це вже потім... Табірна країна, так. І ось це все увійшло в армію. А це вбило геть чисто офіцерство, вбило геть чисто честь і совість офіцера. Це дві несумісні речі: офіцерство і бандитизм. Це два полюси різні. А там вони змішалися. І виходить, що ця табірність просто вбила, вичистила, знищила честь офіцерську", – пояснив Світан.

Експерт зазначив, що "справжній офіцер ніколи в житті б не скинув бомби на мирне місто, ось просто це не вийшло б".

"Він би навіть не злетів. Не кажучи вже про все інше. Тому ми це чудово бачимо. Це проблеми російської армії", – наголосив Світан.

Зазначимо, росіяни змінили тактику ведення боїв під Бахмутом на Донеччині.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо Україна анонсує контрнаступ ЗСУ.

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