Великий наступ армії Путіна: аналітик розповів, чи зможуть окупанти прорвати лінію фронту ЗСУ і піти в атаку

Аналітик впевнений, що росіяни не зможуть здійснити такий наступ, як рік назад - 24 лютого.

Австрійський військовий аналітик Том Купер вважаю, що російська армія не може вести бойові дії за тактикою, яку викорстовувала раніше. Якщо їм і вдається просунутися на фронті, то на дуже малу відстань.

Про це західних аналітик сказав в ексклюзивному інтерв'ю для ICTV Факти.

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"Вони більше не в змозі вести свій типовий стиль пробивання української лінії фронту, а потім заходити вглиб оперативного простору. За кілька годин чи днів вони не можуть здійснити наступ, який би, наприклад, проник на українські лінії фронту, на північ чи південь від Бахмута, а потім оточив би місто за 2-3 дні. Вони не можуть цього зробити, але можуть проводити багато глобальних операцій, у яких, скажімо так, переважає артилерія та піхота. Також вони не можуть рухатися зі швидкістю піхоти, яка становить 5 км/год. Вони, наприклад, на минулих вихідних вийшли на українську лінію фронту на північ від Бахмута в районі Благодатного і досягли шосе М-03 на північ від міста, що ускладнило пересування ЗСУ. У цьому випадку вони просунулися за один день. Це щось на зразок максимума, якого вони можуть досягти зараз", — зазначив військовий аналітик.

Наступ росіян на сході

Російські війська розпочали свій наступ на сході. Вони намагаються атаувати на п'яти напрямках. Втім, як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, російські окупанти не мають успіху з "великим наступом".

В американському Інституті війни наголошують, що головні зусилля російської армії зараз зосереджені на тому, щоб повністю захопити Луганську область та просуватися на захід до східної Харківської області й оточити північну частину Донецької області.

За оцінками начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, що зараз росіяни показують свій максимум. Він висловив упевненість у перемозі українських сил.

Розвідка. В голові у диктатора

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