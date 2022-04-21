"Великий наступ" на Донбасі: Арестович пояснив, чому війська РФ не можуть просунутися ні на метр

"Великий наступ" на Донбасі: Арестович пояснив, чому війська РФ не можуть просунутися ні на метр

Військам РФ не вдається просунутися на Донбасі, не зважаючи на те, що вони нібито зібрали там найкраще. Хочуть всіх перемогти, але не виходить.

Річ у тім, що російські військові – від рядового до середнього рангу – можуть просто саботувати цей наступ.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Війська РФ не можуть просунутися ні на метр. Вони від самого початку були приречені на поразку: тому що там місцевість не допомагає, вони повторюють київську помилку, при чому роблять це частини, котрі були перекинуті з-під Києва, і які знають, чим це закінчується. Коли 25-тисячну масу намагаються втиснути у 5 лісових стежок. Але це не найголовніше", - сказав Арестович.

Він також відповів на питання, чому назначили Дворнікова (генерала Олександра Дворнікова, - ред.)?

"Тому що він здатен гнати війська вперед, не чекати інших, він цим дуже добре відомий. Навіщо знадобилася людина, щоб гнати війська, не жаліючи їх? Це значить, що війська почали жаліти самі себе. У мене є гіпотеза, що всі російські військові – від рядового до середнього рангу - саботують цей наступ", - вважає радник ОП.

Арестович додав: "Військових у недостатній кількості знову намагаються кинути на найбільш боєготовні частини ЗСУ, які вже злі і з величезним 8-річним досвідом і т.д. Що вони повинні думати? Ти щойно поховав чотирьох з 10 бойових товаришів і тебе знову кидають в таку ж м’ясорубку?.. Який вихід - просто робимо вигляд наступу".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що президент країни-агресорки Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу планували відправити українців до концтаборів у Західному Сибіру.

Читайте також:

ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу - Генштаб

Окупанти продовжують бомбити "Азовсталь" та бити по будинках: з'явилося нове відео зруйнованого Маріуполя

Астролог про Путіна: всі, хто знав дату його народження, мертві, а натальна карта переписана