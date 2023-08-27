"Великий наступ" провалився: окупанти перекидають війська із Куп'янського напрямку

Росіяни бояться українського просування до Токмака Запорізької області.
На Куп'янському напрямку російські війська проводять перегруповування військ, які планують перекинути на південь, щоб зупинити Сили оборони України.
Про це повідомив 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.
"Куп'янський напрямок обрала Росія, аби здійснювати наступальні дії. Але ці наступальні дії, ціною крові наших людей, зараз не мають успіху. Просування, на яке розраховували немає. Тому проводять перегрупування", – зауважив Попович.
Він вважає, що окупанти перекидають свої сили на Запорізький напрямок. Таким чином вони намагаються перешкодити просуванню українських військових до Токмака, який є дуже важливим логістичним та опорним центром.
"Для окупантів є величезний ризик, що ЗСУ переріжуть так званий сухопутний коридор до Криму", - пояснив він.
Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів.
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