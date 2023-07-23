"Великий наступ" РФ на Куп'янськ: розвідка Британії оцінила ситуацію на полі бою

РФ, ймовірно, досягла незначних успіхів у цьому напрямку, але відновлення активності дуже важливе для Кремля.

Армія РФ намагається влаштувати "великий наступ" на Куп'янськ з метою відвернути увагу від ситуації у Запоріжжі.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великобританії.

За даними розвідки, армія РФ значно посилила артилерійські обстріли прифронтової зони на стику Луганської та Харківської областей.

"Обстріли супроводжувалися певним збільшенням атак російських малих підрозділів, але справжній масштаб цих операцій був спотворений російською дезінформацією", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що РФ, ймовірно, досягла незначних успіхів у цьому напрямі, але відновлення активності дуже важливе для Кремля.

"Перед російською "Західною групою військ" поставлене завдання вийти до річки Оскол, щоб створити буферну зону навколо Луганської області. Окупацію останньої Кремль вважає однією зі своїх основних цілей у війні", - йдеться у звіті.

Зазначимо, що російські окупаційні війська намагаються перехопити ініціативу на Лімано-Куп'янському напрямі. Саме цей напрямок зазнає найбільших артилерійських ударів від ворога.

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