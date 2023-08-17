"Великий наступ РФ уже восени" від Newsweek: експерт проаналізував, чи є загроза

Аналітик певен, що Росія запустила ці деморалізуючі ІПСО на тлі обвалу фронту.

В американському журналі Newsweek опублікували статтю, що росіяни нібито готуються до наступу, який мє розпочатися, за інформацією видання, уже цієї осені, а основна фаза – навесні 2024-го.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, наскільки реалістичний такий сценарій.

На його думку, історія з "великим наступом Росії", це елемент великої російської ІПСО для деморалізації українців.

Експерт зауважив, що на низці російських майданчиків зараз поширюються вкиди щодо якогось меганаступу ворога.

"Зокрема, ретранслюється фейк про те, що Генштаб ЗСУ просить Володимира Зеленського віддати наказ на мінування Одеської та Миколаївської областей через побоювання "великого" весняного наступу Росії у 2024 році", – каже Коваленко.

Аналітик певен, що Росія запустила ці деморалізуючі ІПСО на тлі обвалу фронту.

"У той час як у Запорізькій області було прорвано першу лінію оборони та Сили оборони України готуються до прориву другої лінії, поширюються деморалізуючі фейки як для українського та західного споживача інформації, так і мотивуючі для внутрішнього. Мовляв, не за горами великий ривок на Одесу!

Що ж... У даному контексті попрошу дотримуватись інформаційної гігієни та критичного мислення. Вчиняти такі наступальні дії Росія не здатна. В іншому, вельми показово, що подібне ІПСО зажило завдяки вкиданню через добре знайомих "героїв" – Newsweek", – підсумував Коваленко.

Зауважимо, що теза про нібито великий наступ РФ – не єдиний скандальний наратив у цій статті Newsweek. Також там висловили припущення, що українська влада нібито хоче звільнити головкома ЗСУ Валерія Залужного. Проте в Міноборони такі чутки спростували.

Також у цій статті співзасновник британського аналітичного центру Council on Geostrategy Джеймс Роджерс висловив думку, що Захід мав нереалістичні очікування щодо швидкості українського контрнаступу.

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