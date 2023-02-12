"Великий наступ росіян уже триває": військовий про ситуацію на Донеччині

В районі Бахмута продовжують точитися важкі бої
Новий широкомасштабний наступ, до якого готуються росіяни, триває уже понад 10 днів.
Український військовий розповів про ситуацію на Донецькому напрямку в одній із соцмереж.
За його словами, важка ситуація зараз в районі Бахмута.
"Там, скажімо так, складна ситуація з північної сторони. Ворог дуже великі сили туди кинув і масами піхоти намагається продавити там по 50-100 метрів, залізти та захватити нашу територію. Дуже важко все це стримувати, бо там "ложать" просто колосальні маси піхоти і, незважаючи на втрати, лізуть та лізуть, намагаючись продавити цю сторону. У лобових боях бої ідуть від будинку за будинок, але козаки там стримують їх та вибивають", - розповідає захисник.
Він зазначає, що важкі бої точаться і в районі Опитного та Кліїщіївки. Утім, ситуація залишається контрольованою.
Зробили певні превентивні дії по трасі Костянтинівка - Бахмут, але не буду говорити, які саме. Була інформація, що вони забрали п'ятиповерхівку на околицях Бахмута, але наші її відбили. Загалом, там ситуація змінюється кожної години. Штурми по дві-три години. Це не тільки Бахмут. Це також і Вугледар, і Авдіївка, від Соледара до Бахмута по всій лінії", - зазначає військовий.
Захисник додає, що зараз вся лінія кордону стала лінією фронту.
"За даними розвідки там є ознаки того, що Чернігівська, Сумська області, Білорусь... Буде звідси наступ чи не буде, але потрібно бути готовим до нього і там наші підрозділи також до цього готуються відбивати навалу. Всі на своїх місцях, всі працюють. Бахмут під українським прапором", - наголосив військовий.
@user24983045902123
12.02.2023.♬ оригінальний звук - Киянин
Зазначимо, що війська Росії на Бахмутському напрямку здійснюють спроби наступу, покладаючись на тактику малих груп. Окупанти роблять ставку більше на живу силу, ніж на свою військову техніку.
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