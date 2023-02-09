Великий наступ Росії: країна-агресорка підготувала тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів – Foreign Policy

За оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських військ в Україні перевищила 300 тисяч осіб.

Російські окупанти уже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на українського військового чиновника на умовах анонімності

"Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак", - зазнчає видання.

За оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських військ в Україні перевищила 300 000 осіб.

Наразі російська присутність в Україні значно перевищує сили вторгнення, які президент Росії Володимир Путін використав у лютому 2022 року, і цього разу вони сконцентровані на сході України.

За словами американського військового високопосадовця, Пентагон назвав російські війська, які вже були перекинуті на поле боюБ "погано оснащеними, погано навченими і поспішними".

Пентагон вважає, що Кремль почав відправляти десятки тисяч військових, щоб замінити втрати, понесені в боях за міста Бахмут і Соледар на Донбасі, але у Києві переконані, що Путін може піти ще далі, мобілізувавши нові війська до 24 лютого.

"Це набагато більше, ніж під час першої хвилі. Вони не звертають уваги на будь-які жертви або втрати", - заявив виданню на умовах анонімності український військовий чиновник.

Співрозмовник додав, що Україна очікує "в найближчі 10 днів нове, величезне вторгнення".

Міністр оборони України Олексій Резніков у свою чергу заявив, що очікує сплеску російських операцій у зв'язку з наближенням річниці вторгнення 24 лютого.

Аналітики та українські чиновники очікують, що наступ, який назріває, буде зосереджений на сході України.

Нагадаємо, у війні Росії проти України, ймовірно, загинули понад 20 російських генералів.

Від 24 лютого 2022-го до 9 лютого 2023-го Збройні сили знищили 135 010 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 910 російських військових. Дані уточнюються.

Тисячі одиниць техніки - з чим і коли росіяни готові наступати - Foreign Policy

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