Великий наступ Росії на сході: що відбувається на Донбасі (подробиці і карта бойових дій)

Президент Росії Володимир Путін віддав своїй армії наказ повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня. Ворог зосередив основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський особливо наголошує на тому, що російські окупанти намагаються оточити місто Бахмут.

За даними західних ЗМІ, повномасштабні наступальні дії армії Росії в Україні можуть розпочатися протягом 10 днів, проте українські аналітики вважають, що "повзучий наступ" окупантів вже триває на кількох напрямках.

ТСН.ua зібрав коментарі експертів щодо ситуації на східному фронті.

Спроби наступу окупантів

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН, розповів, що на околицях Бахмута і в районі Кремінної "досить гаряче, постійно йдуть бойові дії і ворогу там досить непросто".

Також він нагадав, що російські війська спробували провести локальний наступ під Вугледаром, який був для них досить складним:

"155-та і 40-а бригади морської піхоти, які брали участь у штурмі, зазнали серйозних втрат. Зараз йде мова про їх доукомплектування, коли вони навіть ще не вступили до великого наступу. Українські сили складно, але тримають оборону, а ворог підтягує сили".

Як пояснив експерт, окупантам потрібен Вугледар, щоб розширити контроль над залізничним сполученням, яке йде на Запорізький напрямок.

"Але вони наступають, намагаючись оточувати Донецьку область з різних напрямків, в тому числі з півдня і південного сходу. Зараз ворог розраховує не просто на ривки, що їм вдасться маршем пройти і щось захопити, а в межах позиційних боїв вигризати контроль і просуватися", - розповів він.

Фото: Deepstatemap

Коментуючи ситуацію на Луганщині, експерт заявив, що там "наступ російських військ захлинувся після Лисичанська - вони дійшли, а наші сили зайняли Білогорівку".

"Зараз північніше Соледара вони намагаються вбік Сіверська рушити. Ідея ворога полягає в тому, щоб оточити наші сили в Білогорівці. Але наші сили почали завдавати по них артилерійські удари в районі Соледара, і вони не можуть зібратися, щоб здійснити цей марш. Наступ іде, конкретний напрямок, але не вистачає ресурсу", - пояснив Мусієнко.

Бої під Бахмутом

Про ситуацію навколо Бахмута Донецької області детально розповів у відеоблозі військовослужбовець ЗСУ із позивним "Киянин". За його словами, окупанти намагаються розпіарити навіть мінімальне просування як велику перемогу, але Бахмут тримається.

"По лінії від Соледара до Бахмута з боку Ягідного, Парасковіївки, в районі Красної гори здійснюються постійні суїцидальні штурми цих чортів. Причому піхоти вони не жаліють. В Бахмутській конгломерації - Соледар, Кліщіївка - кладуть по батальйону піхоти, причому і рештки "вагнерів", і регулярних військ. За ціною там стояти ніхто не буде. Десь місцями просуваються, окопчик захоплять і подають як переможну реляцію. Село Сакко і Ванцетті, три хати - наче Берлін захопили, розпіарили його. По самому Бахмуту - посилилися лобові штурми. В приватному секторі бої йдуть. Зі сторони Іванівського, Кліщіївки лізуть до траси", - розповів військовий.

Водночас, "Киянин" зауважив, що на цій ділянці наразі сконцентровані одні з найкращих підрозділів Збройних сил, які є взагалі.

"Там дуже тяжкі бої, як і завжди було. Але там такі козаки стоять... Там були бої, вони стільки "м'яса" набили. Зараз хлопці роблять роботу, якої не видно, але яка може мати вплив на весь схід російсько-української війни".

За його словами, окупантам конче потрібно досягти успіхів до 24 лютого, річниці початку вторгнення, "але ніфіга там не буде".

"На сьогоднішній день над Бахмутом майоріє український прапор, Бахмут під контролем Збройних сил", - додав військовий.

Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, яке значення Бахмут має для ЗСУ:

"Багато хто задається питанням, чому ми цей Бахмут так утримуємо, чому б не відійти. Є проста відповідь - це машина з перемелювання. Росіяни зазнають таких втрат... Створити таку точку тяжіння і працювати на зниження потенціалу противника - далеко не найгірше військове рішення. Можна провести аналогії з Донецьким аеропортом, який 242 дні стояв та вирішував завдання на нашу користь. Приблизно те саме зараз під Соледаром і Бахмутом".

Арестович додав, що для окупантів "основним сенсом є відсікти Сіверськ і оточити Бахмут з півночі і з півдня".

Путіну потрібна хоч якась перемога

Повна окупація Донбасу дозволить президенту РФ Володимиру Путіну оголосити, що він досяг цілей "спеціальної воєнної операції". По це в рамках всеукраїнського телемарафону розповів заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Російські війська намагаються проломити українську оборону на Бахмутському напрямку, здійснюють активні дії на Лиманському напрямку, менше активності помітно до Вугледарському. Російським військам не вдається виконати те завдання, яке очевидно поставив перед ними Путін, щоб генерал Герасимов хоча б до кінця лютого приніс йому якийсь результат. Путін буде виступати з посланням до Федеральних зборів, йому треба буде щось сказати, представити якусь перемогу парламентарям і "російським холопам" - своєму народу. Але очевидно, що до цього терміну він не встигає", - пояснив Самусь.

За його словами, Путіну зараз "треба окупувати Донецьку і Луганську область, щоб представити хоч якусь перемогу".

"Він може заявити, що вже досяг цілей "спеціальної воєнної операції". Мовляв, ми захищаємо народ Донбасу, і ми його захистили. Тепер ми фіксуємо цю ситуацію і пропонуємо Україні і Заходу перейти до переговорів", - пояснив Самусь.

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