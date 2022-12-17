Великий наступ Росії: Жданов назвав напрямки, на яких може прориватися ворог

Він наголосив, що задля цього РФ необхідна саме регулярна армія. Водночас під питанням залишається можливість забезпечення солдатів технікою та озброєнням.

Росіяни в Білорусі можуть до лютого зібрати 50-70 тис. військових і спробувати проривати кордон України на якихось північних напрямках, щоб відтягти частину ЗСУ на північ.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.

"Я думаю, що можливий варіант, про який говорив головнокомандувач генерал Залужний, – що вони в Білорусі до лютого за гігантських зусиль можуть зібрати 50-70 тисяч, тобто сформувати загальновійськову армію, і спробувати проривати наш кордон на якихось північних напрямках. На Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках. І те не з метою досягнути до Києва, а з метою того, щоб відтягти частину сил нашої армії на північ. Щоб ми там почали оборонну операцію", – пояснив Жданов.

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"І тоді можливо вдарити зі сходу. Але знову ж таки, на сході теж треба мати близько 100 тисяч, щоби потім нарощувати зусилля", – додав він.

Військовий експерт наголосив, що задля цього Росії необхідна регулярна армія або ж мобілізовані, які пройдуть 6-7 місяців військової підготовки. Окрім того, під питанням залишається, чи вдасться забезпечити цих всіх солдатів технікою та озброєнням.

Жданов також відповів на запитання глядача, чи можливий великий прорив окупантів на Сумському напрямку.

"Щоби здійснити такий глибинний прорив, треба щоби всі 200 тисяч, про які говорив наш головнокомандувач, ломанулися на Сумському напрямку. Ось тоді є шанс", – відповів експерт.

Він зауважив, що при цьому ці 200 тис. солдатів повинні бути розділені щонайменше на три частини, тобто на три ешелони.

"Перший ешелон – ударний, який прориває нашу оборону. Другий ешелон – який розвиває наступ вглибині. І третій ешелон – резервний, який вводяться в бій, коли глибина досягає оперативної. Тобто 200-250 кілометрів – це перший-другий ешелон, і до 500 кілометрів – це третій ешелон. При цьому повинна бути ідеальна логістика, яка забезпечуватиме всі ці три ешелони пальним, боєприпасами, свіжими людськими ресурсами. Тобто ще повинні 200 тисяч сидіти на полігоні з технікою та озброєнням, які поповнюватимуть ці запаси", – розповів Жданов.

Проте водночас він відзначив, що на сьогодні ні в Брянській, ні в Курській областях РФ не спостерігається формувань ударних угруповань російської армії.

"Там навіть немає 30 чи 50 тисяч. Тобто немає навіть загальновійськової армії, щоби спробувати прорвати наш кордон", – сказав експерт.

Що відомо про новий наступ РФ

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія накопичує війська і зброю для нового наступу, який може відбутися в січні, але, найімовірніше, навесні. Наступ може відбуватися на сході, з півдня або з Білорусі.

В українській розвідці повідомили, що там наразі не бачать ознак формування ударних груп російської армії для нового наступу. Проте це не означає відсутності такої небезпеки.

За словами командувача ОК "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрія Ковальчука, Україна готується до того, окупанти можуть спробувати вторгнутися з півночі. Ця повторна атака можлива наприкінці лютого.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що цей великий наступ РФ може стати для неї останнім.

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