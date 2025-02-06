"Великий провал Росії": РНБО про успішні удари Сил оборони по стратегічних об'єктах ворога

Курщина, НПЗ і нафтобази, газопереробні заводи – це великий провал Росії. Він показав, що російська армія не здатна повернути власну територію і обирає замість своїх громадян примарні мрії Путіна на чужій землі.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, інфраструктура, яка палає, демонструє технологічну відсталість та дефіцит російських засобів перехоплення: РЕБ, РЛС, ППО, якими Росія не може прикрити стратегічні об‘єкти. Все, що має, держава-агресорка стягнула до Москви.

"Так ганебно навіть СРСР в Афганістані не виглядав", – наголосив Коваленко.

І, що важливо, додає він, кожен цей успіх проти росіян – велика робота сектору безпеки та оборони України, наших Сил оборони.

"Бо це злагоджена робота з кинджальними ударами, яка демонструє високу ефективність армії", – завершили у РНБО.

Як ми писали раніше, у РНБО відреагували на брехливу публікацію бізнесмена Ілона Маска про Україну. Це шкодить інтересам США.

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