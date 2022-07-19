Великий успіх української армії супроводжують фейки, які поширює російська пропаганда - Арестович

Великий успіх української армії супроводжують фейки, які поширює російська пропаганда. Тобто після кожного успіху ЗСУ на фронті росіяни починають публікувати в соцмережах “зраду”.

“Зрада”, яку розповсюджують російські пропагандисти - це каталізатор, який показує, що у української армії на фронті є успіхи. Бо після того, як ЗСУ проведуть на окремих напрямках контрнаступальні дії, в соцмережах починають з’являтися повідомлення про відсутність позитивних тенденцій у війні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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“Коли ми маємо успіхи на фронті, російські інформаційні структури починають атакувати пересічних громадян України, вкидаючи тотальну зраду. Знають, на що давити. Минулої доби ми мали п'ять великих успіхів на фронті. І одразу почалося: продали зброю, Єрмак – зрадник, Резніков – теж, кинули гинути солдатів, погрози масованого ракетного удару”, – розповів Олексій Арестович.

Нагадаємо, що Зеленський своїм указом звільнив заступника голови СБУ.

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