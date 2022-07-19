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Великий успіх української армії супроводжують фейки, які поширює російська пропаганда - Арестович

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Великий успіх української армії супроводжують фейки, які поширює російська пропаганда - Арестович

Скриншот з відео

Великий успіх української армії супроводжують фейки, які поширює російська пропаганда. Тобто після кожного успіху ЗСУ на фронті росіяни починають публікувати в соцмережах “зраду”.

“Зрада”, яку розповсюджують російські пропагандисти - це каталізатор, який показує, що у української армії на фронті є успіхи. Бо після того, як ЗСУ проведуть на окремих напрямках контрнаступальні дії, в соцмережах починають з’являтися повідомлення про відсутність позитивних тенденцій у війні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“Коли ми маємо успіхи на фронті, російські інформаційні структури починають атакувати пересічних громадян України, вкидаючи тотальну зраду. Знають, на що давити. Минулої доби ми мали п'ять великих успіхів на фронті. І одразу почалося: продали зброю, Єрмак – зрадник, Резніков – теж, кинули гинути солдатів, погрози масованого ракетного удару”, – розповів Олексій Арестович.

Нагадаємо, що Зеленський своїм указом звільнив заступника голови СБУ.

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