Великий весняний наступ Росії сягає кульмінації – ISW

Загальний весняний наступ Росії наближається до кульмінації. Російські війська не можуть завершити тактичне захоплення Бахмута, тож наступ групи "Вагнера" в районі цього міста на Донбасі, ймовірно, також наближається до кульмінації.

Про це йдеться у звіті ISW.

Окупанти напередодні відчайдушно атакували Авдіївку, щоб відновити наступальні операції на Вугледарі, ймовірно, вони частково мають на меті відтягнути українські резерви із західної частини Донецької області. Про це ISW пише з посиланням на речника Таврійських сил оборони Олексія Дмитрашківського. Військовий також зазначає, що наступ росіян на Авдіївку нещодавно призвів до великих їхніх втрат, судячи з усього, йдеться про цілу роту.

Втрати Росії в районі Вугледара серйозно погіршують наступальну спроможність Москви в Донецькій області. Дмитрашківський заявив, що російські війська посилили підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (наразі загострена в районі Вугледара) резервними силами 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Водночас російська 155 бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат у живій силі та техніці під час постійних невдалих атак на Вугледар у листопаді 2022 року та лютому 2023 року, і російське військове керівництво, ймовірно, значною мірою покладається на резервні частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, щоб компенсувати та компенсувати напади 155-ї бригади морської піхоти. втрати.

Зважаючи на вищевказане, а також ще низку факторів, в ISW підсумовують, що зараз загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації. Триваючі російські наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна, навколо Бахмута, а також уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк і Вугледар не дали більш ніж додаткових тактичних здобутків у перші кілька місяців 2023 року.

Нагадаємо, у Збройних силах України найближчим часом прогнозують продовження наступальних дій Росії у районі Авдіївки та Мар’їнки. Щодо Запорізького напрямку, то є певне невелике затишшя, хоча там і ведуться позиційні бої.

Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. Їм залишається лише здійснювати атаки "по інерції".

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