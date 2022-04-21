"Великоднього перемир'я" в Україні не буде: Росія відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН

"Великоднього перемир'я" в Україні не буде: Росія відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН

Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великоднього перемир'я".

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

"Антоніу Гуттеріш закликав встановити від 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти", - написав він, опублікувавши відео виступу представника Росії.

.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

На записі представник Кремля знову вдається до пропаганди про "денацифікацію" і "звільнення" України, називаючи заклик до перемир'я "прагненням дати київським націоналістам і радикалам перепочинок для того, щоб вони могли перегрупуватися".

Варто зазначити, що напередодні генсек ООН закликав сторони конфлікту оголосити "великоднє перемир'я" від четверга, 21 квітня до православної пасхальної неділі. За його словами, таке перемир'я дозволило б евакуювати більше мирних жителів з районів України, охоплених бойовими діями, а гуманітарним організаціям - надати допомогу постраждалим. Україна одразу погодилася на цю пропозицію. Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав позицію Заходу щодо перемир'я "суперечливою" і не позначив чіткої позиції Росії з цього приводу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: