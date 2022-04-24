Великодня евакуація з Попасної: вивезли лише 16 людей, дві автівки потрапили під обстріл і повернулися порожніми

Великодня евакуація з Попасної: вивезли лише 16 людей, дві автівки потрапили під обстріл і повернулися порожніми

З Попасної сьогодні, 24 квітня, вдалося вивезти евакуаційним автобусом лише 16 людей, ще два авто гуманітарної колони потрапили під обстріл і не змогли забрати мирних мешканців міста.

Про це повідомив у Facebook керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Великоднього ранку до Попасної вчергове вирушив гуманітарний вантаж, зокрема зі святковими смаколиками. На заворотному шляху шкільний автобус забрав 16 місцевих мешканців. Інші дві автівки з гумколони лише заїхали до міста, як їх обстріляли, тож були вимушені повертатися без людей", - зазначив він.

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Гайдай додав, що водії не постраждали, автівки пошкоджено. Позиційні бої у Попасній тривають і зараз. Внаслідок обстрілів відбувається руйнація житлових будинків.

"Так, вночі постраждав чоловік через обвал плити перекриття у підвалі багатоповерхівки, він також потрапив на Великодній рейс евакуації", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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