“Великого наступу” Росії не буде: ясновидець пророкує серію перемог України навесні 2023 року

Зараз в різних ЗМІ шириться інформація про те, що напад Росії до річниці російсько-української війни може відбутися протягом кількох днів.

Поки різні ЗМІ поширюють інформацію про ймовірний контрнаступ російських окупантів, ясновидець, цілитель і парапсихолог Валерій Шатилович говорить, що “великого наступу” ніякого не буде.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

“Я гадаю, що це більше залякування. Масштабного наступу, як минулого року, я не бачу. Вони можуть проводити обстріли, намагатися залякувати людей. Але у росіян немає сил для наступу. Для них це буде дуже складно, вони не зможуть наступити так само, як 24 лютого минулого року”, - вважає Валерій Шатилови.

Путін дав Шойгу наказ вийти на адміністративні кордони Донеччини до весни. Ясновидець каже, що російська армія буде намагатися взяти Донецьку область, буде багато втрат з їхнього боку, багато чого буде покинуто заради цієї мети.

“Але ця мета не буде досягнута. Будуть втрачати, наступати, йти по своїм трупам, але Україна не дасть їм це зробити ані до весни, ані після. Навпаки, у цьому бою Україна буде поступово звільнювати деякі території”, — наголосив ясновидець.

Також він додав, що на початку весни ми маємо побачити деякі результати цього контрнаступу:

“Він буде вагомим. Лютий — місяць сильних боїв на фронті. З початком весни буде певний результат для України і перемога на окремих напрямках”, - підкреслив Валерій Шатилови.

Нагадаємо, що Збройні сили України, сформувавши танкові батальйони з нової західної техніки, отримають змогу прорвати фронт і вийти окупантам в тил.

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