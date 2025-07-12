Велика Британія має готуватись до війни з Росією: генерал зробив гучну заяву

Британія може опинитись у стані війни з Росією у нйближчі 5 років

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Генерал Патрік Сандерс, який нещодавно залишив посаду начальника Генерального штабу британської армії, виступив із гучною заявою: Британія може опинитися у стані війни з Росією протягом найближчих п’яти років. Він наголошує на критичній необхідності посилити обороноздатність країни та підготувати населення.

Про це повідомляє Express.

Сандерс зазначив, що якщо Росія припинить бойові дії в Україні, то протягом кількох місяців вона матиме потенціал для проведення обмеженої атаки на члена НАТО. Він попередив, що це може статися до 2030 року, і Велика Британія буде відповідальною за підтримку цього члена Альянсу відповідно до статті 5 Договору НАТО, яка розглядає збройний напад на одного члена як напад на всіх.

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Генерал порівняв готовність Британії до такого нападу з Естонією, Польщею та деякими скандинавськими країнами, які, за його словами, «дуже добре усвідомлюють» загрозу з боку Росії. Уряди цих країн вже проінструктували своє населення, як підготуватися до наслідків нападу, включно з будівництвом бункерів. Сер Патрік закликав уряд збільшити фінансування ППО та забезпечити резервні системи на випадок знищення критичної національної інфраструктури.

Зростання загроз та відповідь Британії

Його попередження пролунало після того, як експерт з питань оборони Фіона Гілл заявила, що війна президента Росії Володимира Путіна в Україні є відправною точкою для того, щоб Росія домінувала в усій Європі, як військова держава. Вона зазначила, що Росія вже «загрожує» Британії різними способами, зокрема саботажами, отруєннями, кібератаками та вбивствами, і попередила, що Британія більше не може покладатися на США.

У червні уряд Великої Британії заявив, що змінить свій підхід до оборони перед лицем загроз. Міністр оборони Джон Гілі попередив, що Європа стикається зі зростанням російської агресії, а також новими ядерними ризиками та кібератаками. Посольство Росії у відповідь заявило, що не становить загрози для Великої Британії.

Плани щодо оборони та розміру армії

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна збільшить свої витрати на безпеку та оборону до 5% ВВП до 2035 року. Це значний стрибок порівняно з поточним цільовим показником НАТО у 2%. У червні уряд схвалив плани, які передбачають збільшення флоту ударних підводних човнів, будівництво шести нових заводів з виробництва боєприпасів та закупівлю 7000 одиниць далекобійної зброї.

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Щодо чисельності збройних сил, огляд зазначив, що кількість не буде скорочуватися, але збільшиться лише тоді, коли це дозволить фінансування. Британська армія є найменшою з часів наполеонівських воєн — 70 860 військовослужбовців.

«Наразі британська армія занадто мала, щоб вижити більше кількох перших місяців інтенсивного бойового зіткнення, і нам потрібно буде більше», — попередив Сандерс, додавши, що наразі резерви британсько армії занадто малі.

Нагадаємо, Bloomberg змоделював ймовірну війну між Росією та НАТО: як почнеться вторгнення, хто стане першою ціллю, які країни постраждають найбільше, і скільки це коштуватиме світовій економіці.