Storm Shadow / © Associated Press

Україна нещодавно отримала нову партію ракет Storm Shadow від Великої Британії для продовження кампанії ударів по території країни-агресора Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агентства, постачання невизначеної кількості ракет здійснено для забезпечення України запасами на зимові місяці на тлі ймовірного посилення російських ударів по цивільних.

Bloomberg наголошує, що нові постачання Storm Shadow Україні відбулися на тлі відмови президента США Дональда Трампа надати Києву ракети Tomahawk.

Офіційно британський уряд не розголошує, скільки вже ракет відправив Україні.

Нагадаємо, Пентагон офіційно поінформував Білий дім: постачання ракет «Томагавк» Україні не підірве запаси США. Однак політичне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, який спершу висловив сумніви.

Раніше президент України Зеленський підтвердив, що Україна працює над отриманням крилатих ракет «Томагавк» від США, розглядаючи їх як важливий елемент у комплексних військових операціях.