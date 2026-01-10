Велика "м’ясорубка" у Гуляйполі: експерт пояснив, чому Росія робить ставку на це місто

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Темпи просування російських окупантів суттєво знизилися і наразі становлять орієнтовно 7 квадратних кілометрів за добу. Ворог змушений накопичувати резерви, оскільки швидкість ліквідації загарбників Силами оборони України перевищує темпи їхнього поповнення.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За словами експерта, загальна чисельність російського угруповання на території України наразі коливається в межах 709–712 тисяч осіб. Росія виконала план нової хвилі мобілізації, залучивши понад 400 тисяч контрактників, проте це не дало очікуваного ефекту на полі бою.

Реклама

Особливо відчутних втрат ворог зазнав на півдні.

«На Запорізькому напрямку СОУ „перемолотили“ 10 тисяч загарбників», — наголосив Жмайло.

Провал росіян під Куп’янськом та оборона Покровська

Експерт зазначив, що російським підрозділам не вдалося реалізувати стратегічну операцію на Куп’янському напрямку (Харківщина). Більше того, українські захисники здійснили там успішні контратакувальні дії, що значно посилило переговорну позицію України.

Складна ситуація зберігається на Донеччині. У Покровсько-Мирноградській агломерації окупанти дещо загрузли, хоча українським воїнам доводиться тримати оборону в надзвичайно важких умовах. Саме через невдачі на цих ділянках у Кремля виникла ідея посилити тиск на іншому напрямку.

Реклама

Гуляйполе: «м’ясорубка» та брехня Путіна

Особливу увагу Жмайло звернув на ситуацію у Гуляйполі Запорізької області. Росіянам вдалося продавити один з українських підрозділів на початковому етапі, через що лінію боєзіткнення довелося вибудовувати заново. Щоб загальмувати ворога, туди оперативно перекинули штурмові підрозділи ЗСУ.

Наразі Гуляйполе перетворилося на велику «сіру» зону.

За словами експерта, місто поділене на сектори. ЗСУ утримують свої позиції та проводять зачистки, а російські війська намагаються «розповзтися» містом.

«Там триває велика м’ясорубка. Дещо росіяни в цьому застрягли. Саме Гуляйполе Путін обрав як посилення своєї дипломатичної позиції, коли з’явився у військовій формі й рапортував, що місто вже взяте», — підсумував експерт.

Реклама

Реальна ситуація свідчить про те, що заяви Кремля про повний контроль над містом є черговим фейком.

Нагадаємо, раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що диктатор РФ Володимир Путін поставив окупантам дедлайн до лютого. Тепер окупанти мають новий кінцевий термін щодо захоплення Покровська і Мирнограда на Донеччині, а також Гуляйполя у Запорізькій області.