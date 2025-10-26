Веслі Кларк / © Getty Images

Величезна територія Росії, яка колись вважалася стратегічною перевагою, сьогодні стає для неї серйозною проблемою у війні проти України. Через глибинні удари українських сил Кремль змушений витрачати дедалі більше ресурсів на протиповітряну оборону.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо розповів генерал Сухопутних сил США у відставці, колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

«Можливості для ударів по нових цілях — ось у чому виклик. Росія також стикається зі своїми проблемами. Колись велетенська територія була її перевагою, бо загарбники не могли впоратися з її масштабом. У сучасній війні ця територія вже не дає тієї самої переваги. Навпаки, вона перетворюється на недолік, оскільки дедалі більше російських ресурсів доводиться витрачати на протиповітряну оборону, щоб зупиняти глибинні удари», — пояснив Кларк.

Він наголосив, що ЗСУ обрали вдалу стратегію, завдаючи ударів по об’єктах нафтохімічного сектору Росії. Це, за його словами, суттєво послаблює спроможність РФ вести війну високої інтенсивності.

«Поки що більшість зусиль, здається, ефективно спрямована проти нафтохімічного комплексу. Це розумний крок. Він нагадує стратегічні атаки, які Сполучені Штати та Великобританія визнали найефективнішими проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні», — зауважив генерал.

Кларк також підкреслив, що сучасні війни не можуть вестися без енергоносіїв.

«Сучасні збройні сили потребують нафти, газу та мастильних матеріалів. Атакуючи ці ресурси, ви б’єте в саме серце здатності ворога вести війну», — зазначив він.

Водночас, на його думку, в України й Росії зовсім інші обставини, ніж у союзників у Другій світовій.

«Різниця в тому, що коли союзники діяли так у Другій світовій, за цими ударами йшло наземне вторгнення, тож кампанію підтримували лише протягом обмеженого часу. Ми не знаємо, які часові рамки для операцій в Україні», — підсумував Кларк.

Раніше повідомлялося, що Росія активно «кружляє» навколо Трампа та його оточення, намагаючись схилити американського президента до мирного плану кремлівського диктатора Володимира Путіна.

