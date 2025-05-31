Велика війна буде йти до 2032 року: Портников ошелешив прогнозом

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Гаряча фаза такої війни, яку веде Росія проти України, зазвичай триває 7-10 років, тому велика війна може йти до 2032 року. Після цього почнеться фаза конфлікту з можливими бойовими зіткненнями та бомбардуваннями.

Такий прогноз зробив політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

За його словами, упродовж найближчих років необхідно зробити все, щоб наступна фаза конфлікту була мирною і тривала хоча б 10-15 років.

Реклама

«Це може бути забезпечено допомогою американців і європейців, поліпшенням політики, мобілізаційної політики, поліпшенням військового промислового комплексу України. Тобто треба готуватися і готуватися до війни, яка дуже ще коротка з точки зору характеру цієї конфлікту, дуже. Це тільки перша стадія. Далі буде друга, третя», — попередив журналіст.

Портников вважає, що об’єктивних передумов для закінчення війни найближчими роками немає, однак припустив, що за сприятливих обставин (стану російської економіки та тиску США) цього чи наступного року може припинитися вогонь.

«Війна не закінчиться за нашого життя. Припиниться вогонь», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можливе закінчення війни у результаті перемовин

Реклама