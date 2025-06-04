Велика Британія у 10 разів збільшує постачання дронів для ЗСУ

Великобританія у 10 разів збільшує постачання дронів для ЗСУ.

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Уряд Великої Британії оголосив про масштабне нарощення військової допомоги Україні. Цьогорічна програма передбачає постачання 100 тисяч безпілотників, 140 тисяч артилерійських снарядів, розширення навчальної місії та інвестиції в сумі 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомили у пресслужбі держави.

Минулого року Велика Британія передала ЗСУ понад 10 тисяч дронів, але вже цього фінансового року поставки зростуть удесятеро. На цю мету виділено 350 млн фунтів, що стане найбільшим внеском у дронову війну з боку союзників.

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Британські безпілотники, зокрема FPV-дрони та перехоплювачі, вже довели свою ефективність на фронті. За словами українських військових, саме ці системи допомогли стабілізувати лінію оборони й стали ключовим елементом у знищенні ворожої техніки. Військова розвідка стверджує, що дрони нині завдають більше втрат противнику, ніж артилерія.

Міністр оборони Великобританії на саміті Контактної групи з питань оборони України оголосив також про новий внесок у підготовку українських військових. Лондон виділяє 247 млн фунтів на продовження програми базового бойового навчання, яку вже пройшли 60 тисяч новобранців за участі інструкторів із 13 країн.

Крім того, Велика Британія завершила постачання 140 тисяч артилерійських снарядів, необхідних для підтримки українських військ на передовій. Ще 40 млн фунтів буде вкладено у трастовий фонд НАТО NSATU для забезпечення українських підрозділів паливом, запчастинами та спорядженням.

Британський уряд також інвестує понад 4 млрд фунтів у розвиток автономних систем і безпілотників для власних Збройних сил — з урахуванням досвіду війни в Україні. Це відбувається в межах довгострокового плану збільшення витрат на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року.

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