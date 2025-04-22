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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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"Великоднє перемир'я" Путіна стало прикриттям для підготовки масованого наступу – ЗСУ

Російські окупанти використали час "перемир'я" для підтягування піхоти до лінії фронту, включно з озброєнням.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ЗСУ

ЗСУ.

Російські війська використали оголошене Володимиром Путіним "великоднє перемир'я" для покращення своїх тактичних позицій, зокрема, на Лиманському напрямку, а після його формального завершення 21 квітня перейшли до масштабного наступу піхотою.

Про це повідомила речниця 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасія Блищик в ефірі "Суспільне.Новини".

"Насправді, це так зване "перемир'я" завдало нам більше шкоди. Одразу після оголошення "затишшя" наші позиції зазнали потужних артилерійських обстрілів. Противник також активно застосовував ударні безпілотники, а на один з наших механізованих батальйонів пішов у піхотний штурм", – розповіла Блищик.

За її словами, російські окупанти використали час "перемир'я" для підтягування піхоти до лінії фронту, включно з озброєнням – гранатометами та кулеметами. Аеророзвідка 66 ОМБр зафіксувала, як понад 120 російських військових розосередилися в посадках, лісосмугах, зруйнованих будівлях та бліндажах.

"Як тільки "перемир'я" завершилося, вони одразу перейшли до масованого наступу піхотою", – додала речниця.

Нагадаємо, 19 квітня Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я", яке мало тривати з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. Міноборони РФ заявило, що їхні війська дотримуватимуться режиму тиші за умови взаємного припинення вогню з боку України. Проте, як свідчать події, російська сторона використала цей час для підготовки до наступу.

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