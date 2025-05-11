Великий наступ на правобережжя Херсонщини: в ЗСУ відповіли, чи влаштує ворог форсування

Ситуація на Херсонщині / © Associated Press

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Противник має намір провести форсувальну операцію, проте говорити про великий наступ на правобережжя Херсонщини наразі в ЗСУ не поспішають.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин 11 травня.

Росіяни, за його словами, наразі не мають достатніх сил та засобів для операції масштабного форсування річки Дніпро на Херсонщині, але це не означає, що наступ не відбудеться взагалі.

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Один-два ворожих човни зараз намагаються висадитися в острівній зоні та провести розвідку переднього краю ЗСУ, наших укріплень, інженерних загороджень, системи вогню, яка є в цій острівній зоні. Як зазначив Волошин, таке ворог влаштовує тричі на добу.

Волошин розповів, що наразі українська розвідка не виявила достатньо сил та засобів противника для проведення масштабного форсування та висадки десанту росіян на правому березі Дніпра. Як пояснив військовий, здійснювати такі дії невеликими штурмовими групами немає сенсу — це не дасть противнику преференцій.

«Тут потрібна велика штурмова операція, а для її проведення необхідно зібрати багато сил та засобів. Сховати таке скупчення від сучасних засобів розвідки майже неможливо. Тому великої загрози найближчим часом не очікується. Проте противник доволі підступний, і говорити, що загрози щодо проведення форсувальної операції немає взагалі, я б не поспішав», — сказав Волошин.

Нагадаємо, росіяни у Станіславі, що на Херсонщині, скинули вибухівку на чоловіка, який рухався велосипедом.

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