"Великий наступ" Росії захлинувся: окупанти більше втратили, ніж захопили

ЗСУ тримають фронт

Російські окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом одного місяця. Такого не траплялося від серпня 2024 року, коли ЗСУ розпочали операцію в Курській області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

«Темпи ворожого наступу падають і цей процес розпочався ще у листопаді 2025 року. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки. Точні удари на середню відстань вибивають логістику. Ворог змушений оборонятися там, де планував атакувати», — зазначають експерти.

Нагадаємо, російські військові намагаються просочитися піхотою та закріпитися на околицях прифронтової Костянтинівки на Донеччині. У місті триває режим контрдиверсійних дій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має успіхів на фронті 2026 року. Попри це, ворог готує новий наступ і активізує інформаційну війну.

