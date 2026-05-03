"Великий наступ" Росії захлинувся: окупанти більше втратили, ніж захопили
Кількість бойових зіткнень на фронті в Україні знизилася. Так само суттєво загальмувало просування російської армії майже на усіх ділянках.
Російські окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом одного місяця. Такого не траплялося від серпня 2024 року, коли ЗСУ розпочали операцію в Курській області.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
«Темпи ворожого наступу падають і цей процес розпочався ще у листопаді 2025 року. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки. Точні удари на середню відстань вибивають логістику. Ворог змушений оборонятися там, де планував атакувати», — зазначають експерти.
Нагадаємо, російські військові намагаються просочитися піхотою та закріпитися на околицях прифронтової Костянтинівки на Донеччині. У місті триває режим контрдиверсійних дій.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має успіхів на фронті 2026 року. Попри це, ворог готує новий наступ і активізує інформаційну війну.