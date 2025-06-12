Великий обмін полоненими: до України повернули групу важкопоранених і важкохворих воїнів (фото)

Обмін полоненими 12 червня

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У четвер, 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. До України повернулися наші захисники, яким вкрай необхідна медична допомога.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 12 червня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

«Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога», — наголосив він.

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Обмін полоненими 12 червня

Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Обмін полоненими 12 червня

«Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні», — завершив Зеленський.

Обмін полоненими 12 червня

Деталі від Координаційного штабу

Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Обмін полоненими 12 червня

«Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше ніж три роки. Усі визволені Оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти», — йдеться у повідомленні.

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Обмін полоненими 12 червня

Відомо, що додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Обмін полоненими 12 червня

Бійці, яких звільнили з полону, пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Обмін полоненими 12 червня

Зауважується, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Обмін полоненими 12 червня

Нагадаємо, 10 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ. У його межах вдалося звільнити: військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

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Усі звільнені сьогодні захисники мають тяжкі поранення і тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми з зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностовані гепатит і туберкульоз, на які вони захворіли в полоні.

Захисників доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, лікування і медичної реабілітації.