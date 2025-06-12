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- Війна
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Великий обмін полоненими: до України повернули групу важкопоранених і важкохворих воїнів (фото)
Серед воїнів, які повернулися додому, бійці нашої армії, нацгвардійці, прикордонники.
У четвер, 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. До України повернулися наші захисники, яким вкрай необхідна медична допомога.
Про це написав президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога», — наголосив він.
Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.
«Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні», — завершив Зеленський.
Деталі від Координаційного штабу
Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
«Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше ніж три роки. Усі визволені Оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Бійці, яких звільнили з полону, пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Зауважується, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.
Нагадаємо, 10 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ. У його межах вдалося звільнити: військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Усі звільнені сьогодні захисники мають тяжкі поранення і тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми з зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностовані гепатит і туберкульоз, на які вони захворіли в полоні.
Захисників доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, лікування і медичної реабілітації.