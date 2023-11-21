"Венеція вже давно відмовилася на**й": військові РФ вигадали, звідки Україна "отримує" зброю - перехоплення ГУР

З двох тисяч військових РФ на напрямку залишилося 560 осіб.

Російські окупанти в розмовах зі своїми сім’ями розповідають про великі втрати особового складу та важкий побут.

Відповідну розмову перехопила українська розвідка.

Окупант розповідає, що із двох тисяч військових РФ на його напрямку залишилося 560 осіб. Багато вбитих та поранених. Накривають українські військові тимчасово окуповані росіянами Луганськ та Донецьк.

Крім того, окупант з дружиною навіть обговорив міжнародну підтримку України з боку країн-партнерів, зокрема, і з “Венеції”.

“Венеція вже давно відмовилася на**й. І США відмовилися. Вони на постачання зброї не підписали жодних документів. У мене зуби кришаться, “піз**ц. Нам ще воду не кожного разу привозять. Самі видобуваємо. Хліба немає, три тижні не можуть привезти”, – розповів окупант.

Нагадаємо, що окупанти побудували оборону зразка Другої світової війни на південному фронті.

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