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Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів російських окупантів в Україні

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Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів російських окупантів в Україні

УНІАН

Розслідування вже почали Литва і Польща.

Дві країни вже розпочали власні кримінальні провадження щодо вторгнення Росії до України.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування агресії, незаконного поводження з людьми, забороненого міжнародним правом та заборонених воєнних атак Росії в Україні.

Генпрокуратура Польщі розпочала слідство у справі про початок і ведення загарбницької війни", - написала Венедіктова у Facebook.

За її словами, інші держави теж в процесі реєстрації таких проваджень та початку розслідувань.

"Наші колеги теж збиратимуть та документуватимуть свідчення людей, які втікають від війни, всі докази для притягнення агресора до кримінальної відповідальності на всіх можливих рівнях", - пояснила вона.

Також генпрокурорка повідомила, що Україна розслідує провадження вже щодо 13 підозрюваних російських високопосадоців.

"У нас вже 13 підозрюваних високопосадоців РФ, а будуть тисячі. І ми маємо зробити все, щоб на кордоні кожної цивілізованої країни їх чекав "червоний прапорець" на арешт, а їхні вілли і яхти були конфісковані на відбудову нашої країни, яку вони нищать своїми смертоносними ракетами", - зазначила Венедіктова.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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