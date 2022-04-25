Венедіктова про спільну роботу з генпрокурором суду в Гаазі Ханом: "Це гарний сигнал"

Венедіктова про спільну роботу з генпрокурором суду в Гаазі Ханом: "Це гарний сигнал"

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла про роботу міжнародних прокурорів у справі проти злочинів РФ.

Так, нещодавно офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі долучився до спільної групи, яка займається злочинами росіян в Україні.

Як розповіла Венедіктова у ефірі телемарафону "Єдині новини" 25 квітня, сьогодні було підписано додатковий документ - про спільну прокурорську групу з прокурором Карімом Ханом.

"Нам дуже важливо всі можливі інструменти залучати, щоб ми швидко могли рухатися. Два тижні група прокурора Міжнародного кримінального суду була в Україні. І для того, щоб вони дійсно могли реалізовувати і свої можливості, а ми свої через них, ми запросили його приєднатися до цієї спільної слідчої групи", – поділилася генпрокурорка та додала, що до цієї групи вже входять Польща, Литва та Україна.

Венедіктова зазначила, що це три держави, які "в Люблінському трикутнику стоять пліч-о-пліч проти російського агресора".

"Якщо з нами в групі прокурор Хан - це для нас гарний сигнал. Насправді, ми це робимо на платформі Євроюсту - там, де всі країни Євросоюзу плюс десять працюють як колеги. Для нас це важлива професійна річ з точки зору інструменту притягнення до відповідальності", – додала вона.

Нагадаємо, декілька тижнів тому головний прокурор Гааги відвідав Бучу. Карім Хан особисто приїхав до Київської області, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації.

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