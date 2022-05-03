Венедіктова розповіла, коли запрацює трибунал для російських окупантів

В Україні продовжують збирати докази звірств РФ для Гааги. Рада ухвалила закон, який дозволяє прокурору Міжнародного кримінального суду працювати в Україні.

Верховна Рада у вівторок, 3 травня, проголосувала за основу і в цілому закон, який дозволяє прокурору Міжнародного кримінального суду працювати в Україні.

Про це під час конференції 3 травня повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Ми все збираємо на Гаагу, але для того, щоб він (прокурор - Ред.) тут працював, йому треба дати інструмент, який закріплено в українському КПК. Я дуже вдячна, що Верховна Рада сьогодні ці інструменти дала", - зазначила вона.

За словами Венедіктової, це не означає, що прокурор і його команда тут не працювали. Він двічі був в Україні, його команда знаходилась тут тривалий час, він досліджував Бучу, Бородянку, тому процес його розслідування вже триває.

"Оскільки дуже важливо, щоб усе, що пов'язане з нашими процесуальними діями, і з діями міжнародного прокурора, були прийнятними для суду - все має бути в суворій відповідності до чинного законодавства і до норм міжнародного гуманітарного права. Прокурор МКС буде керуватись, безперечно Римським статутом - це основа його діяльності. Тобто, він рухається по ньому", - наголосила вона.

Також генпрокурорка зазначила, що стосовно часових меж не може сказати ніхто, бо він (прокурор - Ред.) абсолютно незалежна людина у своїй стратегії розслідування, у своєму баченні, як він буде це робити і коли він дійде до результата.

"Я сподіваюсь, що прокурор, який зараз прийшов до розслідування - він професійний і вмотивований - його професіоналізм і та динаміка, з якою він почав співпрацювати з нами, надасть нам швидке правосуддя. Тому що для України дуже важливе не просто правосуддя, а й швидке правосуддя зокрема", - резюмувала Венедіктова.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава наполягатиме на міжнародному трибуналі над російськими воєнними злочинцями, проте є українці, які шукатимуть окупантів самотужки.Трибунал над російськими окупантами може тривати довго і терпіння у людей не вистачить.

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