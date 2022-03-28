Венедиктова розповіла про тисячі справ, які стосуються воєнних злочинів

Вона зазначила, що люди, які можуть свідчити не будуть обмінюватись.

В Україні понад три тисячі справ, які стосуються воєнних злочинів.

Про це в ефірі ТСН розповіла Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.

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Вона зазначила, що оскільки в нас немає військової прокуратури і людей, які б одразу могли збирати свідчення і доказів злочину, такі розслідування будуть дуже важкими. Вона нагадала, що докази знищуються миттєво, щойно змінюється лінія вогню.

Вона пояснила, що зараз є також «материнські» справи, де вказані 205 осіб, які вже під слідством в України і є під кожного зібрані відповідні папки. Але вона наголосила, що щодо двох осіб – російського президента Путіна і міністра закордонних справ Росії Лавров вони можуть збирати докази виключно для міжнародного суду.

«В силу того, що ми не зможемо дотягнутись до тих, хто сидять в Кремлі, то ми зробимо все можливо, щоб до них дотягнувся Міжнародний кримінальний суд», - заявила Венедиктова.

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