Вербування ув’язнених в РФ на війну: окупанти віддають перевагу засудженим за вбивство

Міністерство оборони Росії під час вербування ув’язнених на війну проти України віддає перевагу засудженим за вбивство.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла директорка фонду "Русь Сидящая" Ольга Романова.

"Є три великі підрозділи ув’язнених. Один – усім відомий "Шторм-Z". Це звичайні ув’язнені, з них більшість убивць, оскільки під час вербування віддають перевагу саме вбивцям. Взагалі людям, які проливали кров, тобто тяжкі тілесні ушкодження", - сказала вона.

Проте, за її словами, існує низка статей, за якими Міноборони Росії не вербує ув’язнених на фронт. Йдеться про статті, пов’язані з політикою: "шпигунство", "зрада батьківщини", "опір владі", "тероризм", "екстремізм".

"Те, що зазвичай висувають на окупованих територіях партизанам. І педофілія, причому педофілія важкого ступеня, а легкого ступеня – будь ласка”, - додає Романова.

Також, за її словами, є такі підрозділи, як "Шторм-V" і "Шторм Гладіатор".

"Шторм-V" – це ув’язнені, яких набрали з нового набору, ті, яких не відпустять за пів року, які воюватимуть до закінчення війни. Це новий осінній набір, усі нові вступають туди. І найцікавіший батальйон – це "Шторм Гладіатор". Туди входять ув’язнені зазвичай молоді, добре підготовлені чоловіки, які не мають сім’ї, а мають бойовий досвід. Такі от шахіди-вбивці", - резюмувала Ольга Романова.

Нагадаємо, в Росії створили "елітний" штурмовий загін із ув'язнених.

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