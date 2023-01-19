Вербують мігрантів та наркозалежних: у РФ готуються до нової хвилі мобілізації

У Російській Федерації триває так звана часткова мобілізація, там готуються до нової хвилі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що за даними Генерального управління розвідки України, в Росії починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку, а також мігрантів із країн колишнього Радянського Союзу.

У звіті згадується інформація, надана Центром національного опору, згідно з якою в Північній Осетії до війської службм вербують наркозалежних людей.

Один із полонених російських військовослужбовців повідомив ЦНС, що йому не вдалося подолати свою залежність і він продовжував вживати заборонені речовини, воюючи на Запорізькому напрямку.

"Мобілізувалася людина через загрозу постати перед судом. Його затримали через керування автомобілем без документів. Для того, щоб не піти під суд, чоловікові запропонували поїхати до України", — пишуть у ЦНС.

Експерти ISW також зазначили, що у Збройних силах Росії поширена проблема дезертирства та непокори командирам. Наприклад, звинувачення у дезертирстві отримали вісім мобілізованих із Калінінградської області, які виїхали із Луганщини до РФ таксі та автобусом.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Нова хвиля мобілізації не завадить Силам оборони проводити наступальні операції на передовій. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

За рахунок покликаних до лав армії громадян, як стверджує Черняк, Кремль хоче здійснити масштабний наступ для окупації нових українських територій. Незважаючи на плани подальшого захоплення регіонів, російські окупанти займаються зведенням фортифікаційних споруд на тих напрямках, де вони, теоретично, повинні вести штурмові дії.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Росії повним ходом відбувається підготовка до нової мобілізації, і ФСБ видала наказ про заборону перетину кордону громадянам, що мають борги.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що для РФ – не проблема мобілізувати 500 тисяч людей, а то й кілька мільйонів. Однак для забезпечення такої кількості бійців забракне техніки, зброї та навіть набоїв. Не виключено, що мобілізованих кинуть у бій просто з палицями чи гвинтівками Мосіна.

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двохмільйонну армію.

Мобілізація в Росії: для чого Путін збільшує свою армію