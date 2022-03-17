"Вербуються найманці у приватні військові структури": РФ проводить приховану мобілізацію

Найманці, як каже Веніславський, "неохоче йдуть на війну з Україною".

У Росії наразі проводять приховану мобілізацію. Країна-агресорка вербує найманців в приватні військові структури для участі у війні з Україною.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі українських телеканалів.

Також читайте Російські диверсанти всюди: голова МВС попередив українців про небезпеку

"Відкрита або загальна мобілізація не відбувається (у РФ, – ред.), - відбувається прихована мобілізація. Вербуються найманці у приватні військові структури. Хоча рівень зарплат, який їм обіцяють, він не задовольняє тих, хто був би готовий воювати виключно за гроші, тим більше, розуміючи всю картину. А ці найманці, вони чудово розуміють, що на них чекає, тому що вони розуміють, скільки реальних втрат. І вони дуже неохоче йдуть на війну з Україною", – сказав він.

Веніславський уточнив, що Росія намагається мобілізувати прихованим чином насамперед ті людські ресурси, які поповнять втрати в особовому складі. Нардеп висловив переконання, що найближчими днями або тижнями відбудеться "переломний момент": росіяни усвідомлять реальну кількість втрат армії РФ. За його словами, це може мати ефект разом санкціями, які щодня посилюються, разом з міжнародними судовими рішеннями.

"Тому я переконаний, що найближчими днями, можливо – тижня, – вже відбудеться той переломний момент усвідомлення громадянами РФ, які зрозуміють, що кількість втрат була набагато більшою, аніж доносять пропагандисти з телеканалів. І це може мати ефект разом із санкціями, що щодня посилюються, разом з тими міжнародними судовими рішеннями, які ми мали вчора, тощо", – додав він.

Читайте також: