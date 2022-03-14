Верещук: "14 березня з 10 гумкоридорів спрацювало лише 7, врятували близько 4 тисяч громадян"

Верещук: "14 березня з 10 гумкоридорів спрацювало лише 7, врятували близько 4 тисяч громадян"

Боротьба з російською агресією триває 19-й день.

14 березня з 10 гуманітарних коридорів спрацювало лише 7.

Про це віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у відеозверненні.

Ірина Верещук про результати гуманітарних коридорів за 14 березня

"На сьогодні з 10 коридорів спрацювало лише 7. Київська область: врятовано 2028 людей, з міста Гостомель - 400 людей, з селищ Немішаєве та Ворзель - 620, селища Дмитрівка - 100, з села Перемога - 800 людей. Луганська область: врятовано 1780 людей. З міста Сєвєродонецьк - 600, з міста Попасна - 210, з селища Гірське - 76, з міста Рубіжне - 480, Кремінна - 82 і Лисичанськ - 340", - зазначила вона.

За словами політикині, загалом за допомогою гуманітарних коридорів сьогодні вдалось врятувати близько чотирьох тисяч громадян.

Водночас російські окупанти продовжують блокувати гуманітарний конвой з продуктами та медикаментами до Маріуполя, але сьогодні, 14 березня, змогли виїхати деякі жителі міста. Тим маріупольцям, яким вдалося виїхати із заблокованого міста, надається необхідна допомога.

ТСН.ua