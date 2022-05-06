Верещук благає міжнародні медичні організації вивезти з "Азовсталі" поранених захисників Маріуполя

Мінреінтеграції закликає міжнародну медичну організацію "Лікарі без кордонів" (MSF) сформувати евакуаційну місію для порятунку поранених захисників Азовсталі.

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук звернулася до організації з проханням вивезти з оточеного комбінату "Азовсталь" усіх людей, зокрема поранених захисників Маріуполя.

Про це йдеться на каналі Мінреінтеграції в Телеграмі.

"Жалюгідні умови, в яких перебувають усі оточені на Азовсталі, відсутність доступу до медичної допомоги, погіршення їхнього фізичного та психологічного стану є явним порушенням розділу IX статті 55 Статуту Організації Об’єднаних Націй", — йдеться у листі Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук до голови MSF в Україні Мішеля-Олів'є Лашаріте.

За словами віцепрем’єр-міністерки, MSF має надавати допомогу населенню, що потрапило в біду, або є жертвою збройних конфліктів.

"Тож виходячи з принципів, якими керується MSF Мінреінтеграції просить сформувати місію для евакуації захисників Маріуполя, які зараз перебувають у металургійному комбінаті Азовсталь. Оцінити їх фізичний та психічний стан, зібрати свідчення про умови, в яких вони перебувають, та надати медичну допомогу українцям, права людини яких порушені Російською Федерацією", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, військовий медик, який лікує захисників Маріуполя, записав термінове звернення. Лікар, який нещодавно довів до сліз українців фото закривавлених рук, попросив врятувати військовослужбовців на "Азовсталі" та розповів про ситуацію з пораненими.

Зокрема, він розповів, що щодня на території "Азовсталі" помирають люди. Хтось від ворожих куль, хтось від голоду, а хтось від гнійних ран через нестачу антибіотиків.

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