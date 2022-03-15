Верещук: Докладаємо усіх зусиль для звільнення з полону мерів, яких утримують окупанти

В руках загарбників перебувають очільники Мелітополя та Дніпрорудного.
Збройні Сили України працюють над звільненням з полону мерів, які були насильницьким шляхом захоплені російськими окупантами.
Про це віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у відеозверненні ввечері 15 березня.
"Ми також докладаємо усіх зусиль, щоб звільнити незаконно утримуваних окупаційними військами представників нашого місцевого самоврядування. Залишається в примусовому полоні мелітопольський голова Іван Федоров.
Намагаємося отримати більш повну інформацію про місцеперебування дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва та Сергія Прийми, яких окупанти викрали 13 березня", - сказала Верещук.
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