Верещук: Докладаємо усіх зусиль для звільнення з полону мерів, яких утримують окупанти

Верещук: Докладаємо усіх зусиль для звільнення з полону мерів, яких утримують окупанти

В руках загарбників перебувають очільники Мелітополя та Дніпрорудного.

Збройні Сили України працюють над звільненням з полону мерів, які були насильницьким шляхом захоплені російськими окупантами.

Про це віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у відеозверненні ввечері 15 березня.

"Ми також докладаємо усіх зусиль, щоб звільнити незаконно утримуваних окупаційними військами представників нашого місцевого самоврядування. Залишається в примусовому полоні мелітопольський голова Іван Федоров.

Намагаємося отримати більш повну інформацію про місцеперебування дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва та Сергія Прийми, яких окупанти викрали 13 березня", - сказала Верещук.

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