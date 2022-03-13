Верещук повідомила про долі викрадених окупантами двох мерів у Запорізькій області та рятувальника ДСНС

Верещук повідомила про долі викрадених окупантами двох мерів у Запорізькій області та рятувальника ДСНС

Наразі доля викрадених окупантами громадян України залишається невідома.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вимагає звільнити викрадених окупанти мера Мелітополя Івана Федорова, міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва та рятувальника ДСНС Олексія Данченка.

Про це вона повідомила під час брифінгу у неділю, 13 березня.

"Я хочу сказати про людей, які незаконно залишаються у полоні окупантів. Залишається у примусовому полоні Мелітопольський міський голова Іван Федоров, також досі невідома доля Дніпроруденського місткого голови Євгена Матвієєва, якого окупанти викрали сьогодні зранку. Залишається у полоні рятувальник, який був у списках як супроводжуючий колони і мав дозвіл на перебування саме там де його схопили окупанти - це Олексій Данченко. І ми вкотре вимагаємо звільнити незаконного утриманих осіб", - сказала Верещук.

Нагадаємо, під час евакуації жителів Гостомеля російські військові взяли у полон працівника ДСНС Олексія Данченка. Рятувальник виконував роботу під час евакуації мирних жителів.

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