Верещук повідомила, що з Маріуполя та Гуляйполя вдалося евакуювати частину людей

Верещук повідомила, що з Маріуполя та Гуляйполя вдалося евакуювати частину людей

Міністерка анонсувала на 24 березня звільнення рятувальників ДСНС та водіїв автобусів, яких напередодні в селищі Мангуш затримали окупанти.

З Маріуполя Донецької області до Запоріжжя 23 березня на власному транспорті дісталися 2912 людей.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у відеозверненні.

"Автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, цілий день були заблоковані окупаційними військами на в’їзді до міста. Також цілий день на блокпості у місті Василівка окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона сьогодні залишиться на ніч у місті Токмак і завтра зранку продовжить рух до міста Бердянськ", – розповіла міністерка.

Вона також повідомила, що 24 березня мають бути звільнені рятувальники ДСНС України та водії автобусів, яких 22 березня російські окупанти безпідставно затримали в селищі Мангуш.

"Запорізька область. Колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя сьогодні також, на жаль, окупанти утримували на блокпості у місті Василівка. Зараз їх вже пропустили і вони продовжили рух по маршруту, та завтра зранку з міста Токмак будуть вивозити людей", – сказала Верещук.

Вона також повідомила, що з міста Гуляйполе до Запоріжжя вдалось евакуювати 51 людину і завезти до міста гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, міністерка також повідомила, що 23 березня з 9 коридорів спрацювало 7. Вдалося евакуювати 4554 людини.

23 березня - Ірина Верещук доповіла про роботу гуманітарних коридорів на сьогодні