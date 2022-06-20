Верещук повідомила, скільки людей окупанти силою вивезли до Росії від початку повномасштабної війни

Верещук повідомила, скільки людей окупанти силою вивезли до Росії від початку повномасштабної війни

Окупанти зірвали половину гуманітарних коридорів.

Мільйон двісті тисяч українців. Саме стільки людей окупанти силою вивезли до Росії з початку повномасштабної війни. Серед них - 240 тис. дітей.

Про це повідомила віцепрем’єр-мінІстерка з питань реінтергації тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Тим, кому вдасться вирватися з Російської Федерації, радить виїздити до країн Євросоюзу. І каже, що силоміць надані російські документи - наші дипломати допоможуть замінити на українські та повернути людей додому", - зазначила вона.

Починаючи з 24-го лютого, окупанти зірвали половину гуманітарних коридорів. Тож, із трьох із половиною сотень спрацювали лише 165. Ними від життя в російській окупації вдалося врятувати триста тисяч людей. Натомість, півтори тисячі цивільних зараз перебувають у російському полоні, серед них і волонтери, і старости сіл та голови міст.

"Це величезна проблема, бо механізму їх повернення немає, тобто формально тиснути через Женевські конвенції неможливо, бо ми не обмінюєм цивільних, немає такого формату як обмін цивільних, тобто росія їх захопила як терористи щоб утримувати, а потім шось виторгувати, але ми їм пояснили, що це неможливо", - зазначила Верещук.

Як повідомлялося, росіяни зосереджуються на утриманні своїх оборонних позицій уздовж південної осі. До таких дій армія країни-агресорки призвели нещодавні контратаки Збройних сил України, повідомляють в ISW. Крім того, найближчими тижнями наступи української армії будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсонській та Запорізькій областях.

Читайте також: