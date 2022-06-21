Верещук радить жителям Херсонщини виїхати через окупований Крим: Україна не каратиме

Верещук радить жителям Херсонщині виїхати через окупований Крим і скористатися для цього виданими загарбниками фейковими документами.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованої Херсонщини виїхати з області, зокрема через окупований Крим.

Про це вона сказала на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Виїжджайте, будь ласка, бо наша армія обов’язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Повірте, деокупація буде, контрнаступ обов’язково буде", – каже міністерка.

Верещук вважає, що організувати гуманітарний коридор на Херсонщині буде навіть ще важче, ніж у Маріуполі. Тому вона радить жителям Херсонщині виїхати через окупований Крим і скористатися для цього виданими загарбниками фейковими документами. Міністерка запевнила, що українська влада не буде за це карати.

"Ви не порушите закон, якщо виїдете через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні – ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками", – зазначає очільниця Мінреінтеграції.

За словами міністерки, навіть без жодних документів українців впустять всі країни.

"Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи інших - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете перебувати", – сказала Верещук.

Раніше Ірина Верещук повідомила, скільки людей окупанти силою вивезли до Росії від початку повномасштабної війни.

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