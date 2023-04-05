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Верещук радить жителям окупованих територій виїжджати до третіх країн: що сталося

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Верещук радить жителям окупованих територій виїжджати до третіх країн: що сталося

Фото: Урядовий портал

Ірина Верещук наголосила, що чиновники окупаційних "адміністрацій" уже готуються тікати з української території.

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук порадила українцям на тимчасово окупованих територіях виїжджати до третіх країн. Такий заклик може бути пов'язаний з майбутнім контранаступом Збройних сил України.    

Про це Ірина Верещук написала у Telegram.

"На тимчасово окупованих територіях тривожно. Це і не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде. Українцям на ТОТ раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне – берегти себе і дітей", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз проходить підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня.

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Дата публікації
Перегляди
5618
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