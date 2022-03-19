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Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів 19 березня: "З десяти спрацювали вісім"

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Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів 19 березня: "З десяти спрацювали вісім"

УНІАН

Українців перевозять у більш безпечні для перебування місця.

У суботу, 19 березня, з 10 гуманітарних коридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 6623 людини.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

"Гуманітарні коридори за 19 березня 2022 року. З 10 гуманітарних коридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 6623 людини", - зазначила вона.

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 19 березня

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 19 березня

Нагадаємо, що гуманітарними коридорами 18 березня евакуйовано 9145 українців. Зокрема, вдалося вивезти до Запоріжжя 4972 жителів Маріуполя, з яких 1124 – діти.

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