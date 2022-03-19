Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів 19 березня: "З десяти спрацювали вісім"

Українців перевозять у більш безпечні для перебування місця.
У суботу, 19 березня, з 10 гуманітарних коридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 6623 людини.
Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.
"Гуманітарні коридори за 19 березня 2022 року. З 10 гуманітарних коридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 6623 людини", - зазначила вона.
Нагадаємо, що гуманітарними коридорами 18 березня евакуйовано 9145 українців. Зокрема, вдалося вивезти до Запоріжжя 4972 жителів Маріуполя, з яких 1124 – діти.
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