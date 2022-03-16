Верещук розповіла про заплановані на 17 березня гуманітарні коридори

Верещук розповіла про заплановані на 17 березня гуманітарні коридори

Також до населених пунктів доставлять гуманітарну допомогу.

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення 17 березня.

"На завтра ми ведемо перемовини про режим тиші вздовж маршруту і продовжуємо забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а з Бердянська до Запоріжжя.

Також ми плануємо організувати коридори для поставок гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської і Київської областей", - сказала Верещук у відеозверненні ввечері 16 березня.

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