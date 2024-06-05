Верещук: для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що Кабмін готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у ТЦК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

Про це Верещук написала у Telegram.

"Міноборони каже, що вони мають приїхати до України та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати до України, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", - прокоментувала вона.

За словами Верещук, вже розроблено відповідну постанову, яка проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - пояснила Ірина Верещук.

У Міноборони днями пояснили, кому з українців, які перебувають за кордоном, треба повернутися і особисто прийти до ТЦК.

Нагадаємо, Верещук пропонує посилити набір жінок для роботи у ТЦК та СП.

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